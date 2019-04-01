  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
تعبيرية

فى الدفاع عن "البخارى".. غاب المسلمون وتحمس الغربيون

الملك سلمان

بعد عودته من تونس.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الدولار

تعرف على أسعار الدولار في نهاية التعاملات

وزير القوى العاملة محمد سعفان

«القوى العاملة» تعلن عن أكثر من 12 ألف فرصة عمل

أرشيفية

الحكومة: تفعيل زيادة الرواتب والمعاشات في هذا الموعد

اشتباكات

بالفيديو.. اشتباكات بالرشاشات في شوارع قنا

وفد أمني مصري

وفد مصري يصل غزة لبحث «التهدئة»

كاف

اتحاد الكرة في ورطة بسبب خطاب «الكاف»

زيارة بابا الفاتيكان للمغرب

«علماء المسلمين» ينتفض ضد رفع الأذان مع الترانيم بالمغرب

الرئيس الجزئري عبدالعزيز بوتفليقة

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل في هذا الموعد

مستشار النمسا يدين الاعتداء على مسلمة في بلاده

عرب وعالم

الاعتداء على مسلمة في النمسا
الاعتداء على مسلمة في النمسا

وكالات

أخبار متعلقة
#

"البشير" يدعو إلى تعاون أمني مع مصر

#

القيعي: الأهلي لن يفوز بالدوري بسبب "أشياء خارج كرة القدم"

#

بوتين: روسيا سترد بشكل فعال حال هذا الأمر

#

تركيا ترد.. من أين حصلت أنقرة على تسجيلات القنصلية؟

أدان مستشار النمسا، سيباستيان كورز، الإثنين، اعتداءا لفظيا وجسديا مدفوعا بظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وقع في بلاده ضد امرأة مسلمة.

وقال كورز على حسابه في موقع "تويتر": "هجوم مقزز، أدينه بأقوى العبارات الممكنة".

وأرفق المستشار النمساوي تغريدته بتقرير يحتوي على فيديو صورته الضحية وهي فتاة مسلمة من مواليد النمسا يظهر هجوما لفظيا وجسديا ضدها، من قبل نمساوية مسنة، دون تفاصيل أكثر.

وأضاف كورز: "في النمسا، ندافع عن التعايش بين كل الأديان بسلام وباحترام".

واتهم مستخدمو وسائل تواصل اجتماعي الحكومة اليمينية بالمسؤولية عن "تزايد مظاهر الإسلاموفوبيا في البلاد".

وأدان عدد من المواطنين بالإضافة لبعض منظمات المجتمع المدني الهجوم، وأعلنوا تضامنهم مع الضحية.

كما أشارت عدد من التقارير الإعلامية، أن سياسات التمييز والمناهضة للمهاجرين والمسلمين التي اتبعتها الحكومة النمساوية اليمينية المتطرفة التي تحكم البلاد منذ أكثر من عام أدت إلى ارتفاع عدد الاعتداءات العنصرية في النمسا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ونيوكاسل
» تعرف على موعد سداد قيمة اشتراك رحلة الحج
» على خطى صلاح.. محمد عساف يقرأ في التنمية الذاتية
» صفاء الهاشم تزعم سرقة أعضاء كويتي توفى بمصر
» كأس خادم الحرمين.. الهلال يخطف تأهلًا مثيرًا على حساب الاتفاق
» حساسين يكشف سبب توقف قناة الرافدين
» 200 جنيه غرامة التسطيح فوق القطارات
» الترجي بطلًا لكأس السوبر التونسي
» «الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بـ«كذبة أبريل»
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد
» تعاون مصري سعودي في مجالات التقاعد والمعاشات

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان