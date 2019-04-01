«القوى العاملة» تعلن عن أكثر من 12 ألف فرصة عمل

01 أبريل 2019 - 08:05 م

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن توفير فرص عمل للشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وذلك في شركات القطاع الخاص بمرتبات مجزية.

وأعلنت الوزارة عن توفير فرص العمل من خلال النشرة القومية للتشغيل والتي تصدرها بشكل شهري حيث كشفت عن فرص العمل المطلوبة داخل البلاد والبالغ عددها "12611" فرصة عمل، وعلى طالبي العمل التقدم لشغلها خلال شهر أبريل 2019.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل التي تعلن عنها من خلال النشرة القومية للتشغيل وعقد ملتقيات وظيفية في المحافظات.