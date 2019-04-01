» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا للاتحاد

01 أبريل 2019 - 08:01 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الذى أقيم مساء اليوم الإثنين، بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الـ27 فى بطولة الدورى العام.

وأدى الأهلى مرانًا خفيفًا، تضمن فى بدايته التدريبات البدنية، تحت قيادة أليخاندرو مخطط الأحمال، كما حرص الأوروجويانى مارتن لاسارتي، على تنفيذ بعض الجمل الفنية، التى ينوى تنفيذها خلال مباراة الغد، فيما شارك حراس المرمى فى تدريبات منفردة، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.

وأكّد الجهاز الفنى أن الأمور تسير بشكل جيد فى معسكر الفريق بالإسكندرية، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد.