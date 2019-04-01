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9 مايو.. الحكم على متهمين بـ"أحداث الإنتاج الإعلامي"

قضايا وحوادث

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

أحمد سالم

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الجيزة

متهمين

مدينة الإنتاج

أحداث الإنتاج الإعلامي

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأثنين، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"، لجلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحُكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 10279 لسنة2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.


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