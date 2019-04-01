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«الطيب» يترأس اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات بتشكيله الجديد

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«الطيب» يترأس اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات
«الطيب» يترأس اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات

حسن علام- متابعات

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ترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الاثنين 1 أبريل، أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد.
ورحب الإمام الأكبر بأعضاء مجلس الأمناء الجدد في بداية الاجتماع، مؤكدًا أن المجلس يعول بشدة على ما يملكونه من خبرات وكفاءات لتعزيز ومواصلة الإنجازات التي حققها بيت الزكاة، كما قدم الشكر لأعضاء مجلس الأمناء السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء خلال فترة عضويتهم بالمجلس.

وتناول الاجتماع عقب ذلك، ملامح عمل بيت الزكاة والصدقات في المرحلة المقبلة، والخطط المطروحة لتطوير الأداء وتعزيز الفاعلية.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري في عام 2014، بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.


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