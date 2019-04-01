الحكومة: تفعيل زيادة الرواتب والمعاشات في هذا الموعد

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خالد الشرقاوي - متابعات

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت أول إجراء، اليوم الإثنين، لتنفيذ قرارات الرئيس السيسي بشأن زيادة الرواتب والمعاشات.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» أن «رئيس الوزراء عقد اجتماعين منفصلين، أحدهما مع وزيري المالية والتضامن، لاستعراض مشروع قانون زيادة المعاشات، واجتماع ثانٍ لاستعراض مشروع قانون زيادة الحد الأدنى للأجور»، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعتمد مشروعي القانون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، لإحالتهما إلى البرلمان.

ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن زيادة الرواتب والمعاشات، ستفعّل في أول يوليو 2019.


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