موعد جاهزية استاد القاهرة لاستضافة أمم أفريقيا

01 أبريل 2019 - 07:45 م

أكد على درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، إن الاستاد سيكون جاهزًا بنسبة 98% في شهر مايو المقبل لاستضافة مباريات المجموعات التي حُددت له ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادمين.

وقال درويش في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على أن يكون ستاد القاهرة ضمن الاستادات التي ستنال شرف احتضان منافسات بطولة الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه يُعد واحدًا من أفضل الاستادات العالمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ستاد القاهرة سيستضيف مباريات دور الثمانية، بجانب أنه ستُلعب عليه منافسات قبل النهائي، والنهائي.

وأضاف "سيتم تطوير ستاد القاهرة بالكامل بعد الانتهاء من منافسات بطولة القارة السمراء، لاستغلال المساحات الفارغة لكي تستوعب أكبر عدد ممكن من جماهير الألعاب المختلفة، خاصة أن الاستاد يوجد به عدد كبير من الملاعب والمضامير المختلفة، من بينها: مضمار للفروسية، والخماسي، وملاعب للهوكي، بجانب الصالات المغطاة، والصالة المكشوفة، ومجمع الاسكواش، ومجمع التنس، بالإضافة إلى الملاعب الفرعية".