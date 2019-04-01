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التضامن تعلن قبول 365 حاجًا في قرعة الجمعيات بقنا

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حسن علام- متابعات

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وزارة التضامن الاجتماعى

قرعة الحج للجمعيات الأهلية

مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتضمن حصول محافظة قنا على 365 فرصة حج لأبناء قنا، موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة. 
و قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن إجمالي المقبولين بمحافظة قنا بلغ 365 حاجا ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك بعد إجراء القرعة إلكترونيًا و دون تدخل بشري في عملية الاختيار. 

وأوضح الباز، بأن المقبولين منهم 116 لمركز ومدينة قنا، و68 لمركز نجع حمادي، و 66 لـ قوص، و 33 أبوتشت، و 23 قفط، و 21 دشنا، و 15 نقادة، و 13 فرشوط، و 10 لمركز الوقف .    


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