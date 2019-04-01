التضامن تعلن قبول 365 حاجًا في قرعة الجمعيات بقنا

01 أبريل 2019 - 07:38 م

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن نتيجة قرعة الحج للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتضمن حصول محافظة قنا على 365 فرصة حج لأبناء قنا، موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.





و قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن إجمالي المقبولين بمحافظة قنا بلغ 365 حاجا ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك بعد إجراء القرعة إلكترونيًا و دون تدخل بشري في عملية الاختيار.





وأوضح الباز، بأن المقبولين منهم 116 لمركز ومدينة قنا، و68 لمركز نجع حمادي، و 66 لـ قوص، و 33 أبوتشت، و 23 قفط، و 21 دشنا، و 15 نقادة، و 13 فرشوط، و 10 لمركز الوقف .







