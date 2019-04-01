«النحاس» يعلن قائمة المقاولون استعدادًا للإسماعيلي

01 أبريل 2019 - 07:37 م

أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، غدًا الثلاثاء، على ملعب الجيش في السويس، ضمن منافسات الدوري العام.

وضمت قائمة الذئاب، محمود أبو السعود وحسن شاهين ومحمد سمير وفاروق نور الدين وفادي نجاح وأمير عابد ومحمد سوسته وإبراهيم صلاح ومحمد مجلي وحسن الشامي وعبد الوهاب جلال وأحمد على كامل ولويس ادوارد ومحمد طلعت وسيف الجزيري ويوسف الجوهري وكريم مصطفى وإسلام فؤاد.