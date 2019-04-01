الصيادلة تقترح على الصحة إضافة بند البدل ضمن شروط تظلمات التكليف

التقى وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب الدكتور عصام عبدالحميد، اليوم الإثنين، مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة الدكتورة سحر حلمي، لبحث مشاكل تظلمات تكليف الصيادلة دفعة 2017.

وقال عبد الحميد، إن إدارة التكليف ستفتح باب التظلمات على موقع الوزارة الرسمي في الفترة من 11 أبريل حتى 26 أبريل الجاري، مشيرا إلى أنه اقترح أن يكون النقل بالبدل أحد أسباب التظلم على أن تتقدم النقابة بمذكرة لوزيرة الصحة د.هالة زايد؛ لإدراج هذا البند كأحد الحلول لمشاكل توزيع التكليف.

وقال عبد الحميد، إن إدارة التكليف ستفتح باب التظلمات على موقع الوزارة الرسمي في الفترة من 11 أبريل حتى 26 أبريل الجاري، مشيرا إلى أنه اقترح أن يكون النقل بالبدل أحد أسباب التظلم على أن تتقدم النقابة بمذكرة لوزيرة الصحة د.هالة زايد؛ لإدراج هذا البند كأحد الحلول لمشاكل توزيع التكليف.