الصيادلة تقترح على الصحة إضافة بند البدل ضمن شروط تظلمات التكليف

التقى وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب الدكتور عصام عبدالحميد، اليوم الإثنين، مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة الدكتورة سحر حلمي، لبحث مشاكل تظلمات تكليف الصيادلة دفعة 2017.
وقال عبد الحميد، إن إدارة التكليف ستفتح باب التظلمات على موقع الوزارة الرسمي في الفترة من 11 أبريل حتى 26 أبريل الجاري، مشيرا إلى أنه اقترح أن يكون النقل بالبدل أحد أسباب التظلم على أن تتقدم النقابة بمذكرة لوزيرة الصحة د.هالة زايد؛ لإدراج هذا البند كأحد الحلول لمشاكل توزيع التكليف.
وأوضح أن الإدارة حددت شروطا لقبول التظلمات، تتمثل في الحالة الصحية للمكلف بعد إثباتها بقرار من المجالس الطبية المتخصصة، ويكون تكليف المتزوجات طبقاً لسكن الزوج المثبت بقسيمة زواج أو أي من طرق الاثبات المعتمدة، بالإضافة إلى أحقية التظلم في حالة مرض أحد الوالدين بأمراض تحتاج الإعالة بتقديم الشهادة الطبية المعتمدة وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.