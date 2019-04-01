طائرة مصر للطيران «الدريم لاينر» تغادر إلى الكويت

01 أبريل 2019 - 07:18 م

أعلن الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إقلاع الطائرة الجديدة من طراز بوينج دريم لاينر، في أول رحلة لها بعد انضمامها رسميا إلي الأسطول متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى الكويت تحمل رقم 620 .





وقال الخولي، يتسع الطراز لعدد 309 مقاعد ، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال ، و 279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة ، ومن المزمع أن تتسلم الشركة الطائرة الثانية من هذا الطراز - Boeing Dreamliner 787-9 منتصف شهر أبريل المقبل .







