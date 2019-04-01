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طلائع الجيش يتخطى حرس الحدود بثلاثية

الرياضة

طلائع الجيش
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المصريون

طلائع الجيش

فاز فريق طلائع الجيش على حرس الحدود، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

وقدم طلائع الجيش أداء جيدا، وباغت حرس الحدود بتسجيل هدف في الدقيقة الأولى عن طريق مصطفى محمد، ليسجل سابع أسرع هدف في تاريخ بطولة الدوري المصري.

بعدها، كاد موسيس مهاجم الحدود أن يسجل هدف التعادل قبل أن يتدخل دفاع الطلائع ليبعد الكرة قبل تخطيها خط المرمى، قبل أن يسجل على الزهدي هدف طلائع الجيش الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عاد مصطفى محمد وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، لتنتهي المباراة بانتصار طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 31 في المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.


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