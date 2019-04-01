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أول فيديو للحظة مغادرة الملك سلمان القمة العربية

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الملك سلمان
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وكالات

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سجلت كاميرات اجتماع الدورة الثلاثين للقمة العربية التي عقدت أمس في تونس العاصمة، لحظة انسحاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من الاجتماع قبل انتهائه.

وظهر الملك سلمان في الفيديو وهو يغادر قاعة الاجتماعات التي شهدت القمة، عبر ردهة خلف موقع جلوس الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ظهر هو أيضاً في الفيديو، وغادر بعد إلقاء كلمته.

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الأحد، برقية إلى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بعد انتهاء القمة العربية التي استضافتها تونس العاصمة.

وقال الملك سلمان في الرسالة "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة… لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مع فخامتكم مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في جميع المجالات، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين".

وأشاد الملك سلمان، في البرقية "بالنتائج الإيجابية لقمة جامعة الدول العربية في دورتها الثلاثين"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكان الملك السعودي، غادر تونس العاصمة، مساء أمس الأحد، بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي تستضيفها المدينة، وأقلعت طائرة العاهل السعودي قبل انتهاء الجلسة الافتتاحية، وكان في وداعه بالجناح الرئاسي لمطار تونس قرطاج الدولي رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

وألقى الملك سلمان كلمة خلال انطلاق أعمال القمة العربية في تونس كانت الأولى خلال الجلسة الافتتاحية، علما بأن السعودية ترأست الدورة السابقة من هذا الاجتماع في 2018، ولم يحضر العاهل السعودي الجزء الأكبر للجلسة الافتتاحية. وخرج الملك من قاعة الاجتماعات للقمة بعد انتهاء كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يرافقه 3 أشخاص، متوجها مباشرة إلى المطار، حيث كانت طائرته تستعد للإقلاع.


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