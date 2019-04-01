» بطولة أفريقيا.. طائرة سموحة تهزم جندميري

01 أبريل 2019 - 07:06 م

حقق فريق سموحة للكرة الطائرة فوزًا سهلًا على جندميري، بطل مدغشقر، بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الاثنين، ضمن منافسات بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي حتى 11 من أبريل الجاري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وقدم سموحة عرضًا قويًا، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء من البداية، واستطاع أن يحسم المباراة لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-8، 25-20، 25-13.