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حبس "الإبراشي والغيطي" 6 أشهر لهذه التهمة

قضايا وحوادث

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

أحمد سالم

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وزارة الصحة

وكيل نقابة الصيادلة

الدكتور عصام عبدالحميد

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار حسين عامر، الإعلامي وائل الإبراشي، بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه؛ لاتهامه بالتأثير على سير التحقيقات، وتوصيف وقائع محل التحقيقات، على خلفية استضافته لشاهدة على واقعة قتل قاضي لمواطن، حيث أدلت بتصريحات مغايرة لبعض ما جاء في التحقيقات.

كما عاقبت المحكمة الإعلامي محمد الغيطي بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 2000 جنيه، لاتهامه بذات القضية، واستضافته نفس الشخص، للتأثير على جهات التحق، وخلق صورة سلبية قبل انتهاء التحقيقات.

كانت نيابة الاستئناف قررت إخلاء سبيل الابراشي على ذمة القضية بكفالة 5 آلاف جنيه.

وقال الابراشي في التحقيقات إنه استهدف التأكيد على أن القانون يطبق على الجميع، وأن المستشار الذي قتل مواطنا ليس فوق القانون إلى جانب طرح تساؤلات حول كيف يتحول قاضي له مكانته في المجتمع لقاتل بسبب مشاجرة "تافهة" وليدة لحظة كان يمكنه أن يواجه أي مشكلة بالقانون.

وأكد الإبراشي أن الهدف من الحلقة هو مناقشة القضية من الزاوية الاجتماعية دون تأثير على مجريات التحقيق، أو أي موقف مسبق تجاه اطراف القضية. حضر التحقيقات أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وسيد أبوزيد، محامي النقابة، وعصام عيسي محامي وائل الإبراشي.

وتقدم شقيق القاضي "المتهم" ببلاغ للنائب العام يتهم الإبراشي بالتأثير على جهات التحقيق، وخلق صورة سلبية عن شقيقه قبل انتهاء التحقيقات.


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