«فاران» يطلب الرحيل من ريال مدريد

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فاران

طلب رافائيل فاران، مدافع ريـال مدريد والمنتخب الفرنسي، الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حسبما أكدت تقارير إعلامية إسبانية.

وكشف برنامج «التشرينجيتو» الشهير عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رافائيل فاران مدافع ريـال مدريد أخبر إدارة ناديه برغبته في الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من تمسك مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق بخدماته.

وأضاف البرنامج الإسباني الشهير، أن رحيل رافائيل فاران، من المتوقع أن يتكلف نحو 100 مليون يورو.

وخرجت تقارير صحفية على مدار الأيام الماضية، لتكشف عن توجيه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، نصيحة لإدارة ناديه الإيطالي، بضرورة التعاقد مع فاران، في الصيف المقبل.

وانضم فاران لصفوف ريـال مدريد في موسم 2011-2012، ويمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع الريـال بقيمة 500 مليون يورو.


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