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بالفيديو.. فنانة شهيرة: أنا ممثلة إغراء ومطلوبة في 6 قضايا

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بدرية أحمد
بدرية أحمد

محمد فضل- متابعات

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تأييد إعدام

أثارت الممثلة الإماراتية الشهيرة بدرية أحمد، جدلاً واسعاً بعد أن اعترفت أنها ممثلة إغراء، خلال مقابلة تلفزيونية لها ضمن برنامج "دخان بلا نار" الذي تقدمه الإعلامية منة شعبان على شاشة قناة "الفجيرة".

وأكدت رداً على سؤال أنها ممثلة إغراء وتعليقاً على فيديو الأيس كريم الذي أثار موجة من الجدل في وقت سابق، قالت إنه لم يحتو على أي إيحاءات غير لائقة رافضة إمكان قيامها بذلك في مثل سنها.

وأوضحت أن الفيديو نشر بطريقة العرض البطيء خلافاً لما هو عليه فعلاً.

يشار إلى أن الفنانة أثارت الجدل في وقت سابق من هذا العام بسبب إعلان معاناتها من ضائقة مالية كادت تسبب طردها من منزلها، كما أعلنت أنها مطاردة بـ6 قضايا عند الأمن بسبب ديون عليها.



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