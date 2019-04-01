» حكم «بحريني» لإدارة مباراة أهلي جدة والهلال

01 أبريل 2019 - 06:45 م

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين البحريني نواف شكر الله، لإدارة مباراة أهلي جدة السعودي أمام مواطنه الهلال، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها يوم 15 أبريل الجاري، بإستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

يذكر أن لقاء الذهاب بإستاد جامعة الملك سعود بالرياض، انتهى بفوز الهلال بهدف دون رد، وقاده تحكيميا الإماراتي عمار الجنيبي.

ويواجه الفائز من مجموع المباراتين، فريق النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة، بعد تجاوز الأخير منافسه المريخ السودانى، بالتعادل في الخرطوم سلبيا، عقب فوزه ذهابا بهدف في سوسة التونسية.