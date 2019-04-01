» بالفيديو.. رقص وعري لفتيات في السعودية يثير موجة من الجدل

01 أبريل 2019 - 06:42 م

أثار عرض راقص في مطعم بمدينة الخبر السعودية ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو من داخل المطعم ظهرت فيه 4 فتيات، يبدو أنهن أجنبيات، يرقصن ويغنين.

وأوقفت إدارة مطعم "نوزومي الرياض" العرض، بعد ربع ساعة فقط من انطلاقه، بدعوى أنه كان مخالفا للشروط في المملكة، ولم يكن مرخصا له من قبل هيئة الترفيه.

وأوضحت الإدارة في بيان نشرته على موقع "تويتر" ملابسات مقطع الفيديو المتداول، مشيرة إلى أنه كان نتيجة خطأ أحد الموظفين.

وقدم مطعم "نوزومي الرياض" اعتذاره عما حدث.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، تغريدة على "تويتر" علق فيها على الواقعة، وقال إن "الهيئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في أي فعالية كانت، وستتخذ إجراءات صارمة حيال ذلك".

وأضاف آل الشيخ: "في حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤلة لاتخاذ اللازم"!

وختم آل الشيخ قائلا إن هيئة الترفيه لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم ترخص لهم أو منظمين لم يلتزموا بما رخص لهم، مؤكدا أن مسؤوليتها إصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط ومتابعة تطبيقه.