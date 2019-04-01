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طلب إحاطة لوقف الاعتداء على الأطباء في المستشفيات

الحياة السياسية

الدكتورة سحر عتمان
الدكتورة سحر عتمان

حسن علام- متابعات

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تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بعد تزايد حالات الاعتداء على الأطباء العاملين في المستشفيات، من جانب أهل المرضى.

وقالت النائبة إن هناك حالة من الغضب داخل نقابة الأطباء بعد تزايد حالات الاعتداء على الأطباء، فضلًا عن تحميل الأطباء كل المسئولية، سواء كان المريض على حق أم لا، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا من الحكومة، لإنقاذ سمعة الأطباء، في ظل تردي مستوى الخدمات في المستشفيات، وضرورة عدم تحميل الأطباء كل المسئوليات.

وتساءلت: "إلى متى ستستمر هذه التعديات على الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات مصر، الأمر الذي يؤثر سلبًا على علاج المرضى، كما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل العمل بالمستشفيات، واستعداد الأطباء للتدخل في الحالات الحرجة والمتأخرة".

وطالبت عضو مجلس النواب، بمواجهة مثل هذه التعديات بإجراءات قوية وحازمة تمنع تكرار مثل هذه الأفعال أو حتى التفكير فيها.


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