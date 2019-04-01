بالصور.. «ريهانا» تظهر بملابس داخلية شبه عارية تمامًا

01 أبريل 2019 - 06:21 م

تعد "ريهانا " واحدة من أفضل نجوم الغناء في العالم، كما حصلت على لقب " الإنسانية " من قبل جامعة هارفرد عام 2017، وبالإضافة الى هذا كله، فإنها تمتلك شركات أزياء وموضة كما انتجت خط للموضة والجمال الخاص بها

ولم يكن هذا كافياً، فقد ظهرت ريهانا كوجه إعلاني لقطعتها الجديدة من مجموعتها 'Savage x Fenty '، ونشرت ريهانا صورة مثيرة لها وهي مرتدية هذه القطعة عبر حسابها الخاص على " إنستجرام ".

وبدت المغنية في غاية الروعة والإثارة بملابس نوم شفافة باللون الأصفر ومطبوعةً بالزهور، تأتي من الأعلى بقصة البروتيل التوب كاشفة عن بطنها الممشوق، أما من الأسفل فتكوّن من هوت شورت، يظهر من الخلف كأنه قطة واحدة بينما من الأمام قطعتين.

ولإتمام إطلالتها المثيرة،التقطت صورة لها وهي واضعةً يديها أسفل صدرها و مسدلة شعرها الأسود المموج على طول أكتافها، ووضعت طلاء أظافر أصفر اللون، كما تزينت بالعديد من الإكسسوارات، وأحمر الشفاه أحمر اللون، وعلّقت ريهانا على الصورة " احصلوا عليها في 1 أبريل".

ويشار إلى أن ريهانا حققت نجاحاً فورياً بعد إنطلاق مجموعتها 'Savage x Fenty ، بالإضافة إلى مجموعة مستحضرات التجميل 'Fenty Beauty ، أما بالنسبة إلى انتاجها خطاً للأزياء ففي أحدث التفاصيل تسعى ريهانا لإنتاج خطاً مرتقباً للأزياء في يناير.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية، قالت مؤخرًا إن المغنية العالمية ريهانا انفصلت عن حبيبها البليونير السعودي حسن جميل.

ونقلت مجلة Elle بنسختها العالمية عن موقع MediaTakeOut News أن علاقة ريهانا بجميل انتهت بعد حوالى السنة، ونقل الموقع عن مصادر ريهانا قولهم إن الأخيرة "حطمت قلبه فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماماً كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال"، وفق مصادر مقربة من ريهانا.

يذكر أن ريهانا وجميل حافظا على سرية علاقتهما بعيدا من الإعلام، لكن عدسات المصورين استطاعت أن تلتقط صورا لهما خلسة في مناسبات قليلة، مثل خروجهما من حفل جوائز "غرامي".





