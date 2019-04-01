تأجيل محاكمة موظفة بتهمة الرشوة بمدينة نصر

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ضبط مسئول كبير بالطب البيطري متلبسا بتقاضي رشوة
ضبط مسئول كبير بالطب البيطري متلبسا بتقاضي رشوة

أحمد سالم

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محاكمة

مدينة نصر

اخبار الحوادث

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر جلسة محاكمة مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، بتهمة تلقي رشوة من صاحب عقار، لجلسة 5 مايو للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

كانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية لحضور المتهمة من محبسها وسماع المرافعة.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المهندسة "م.ج"، مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضي 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار.

وأشارت التحريات إلى أن قيمة الرشوة مقابل توقيع مديرة التنظيم على شهادة المطابقة الخاصة بعقار في نطاق الحي.


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