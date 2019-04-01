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سيتي سبورت: تقدمنا بطلب للمشاركة في تنظيم أمم إفريقيا

الرياضة

امم افريقيا
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المصريون

امم افريقيا

سيتي سبورت

أصدر محمد سلطان العضو المنتدب لنادي سيتي سبورت، بيانا ندد فيه بعدم التعاون من جانب مسئولي اتحاد الكرة مع النادي بعدما تقدموا بطلب للمشاركة في تنظيم بطولة أمم إفريقيا مجانا إلا أن الاتحاد لم يرد عليهم حتى الآن.

جاء البيان كالتالي: "بالرغم أن اتحاد الكرة المصري تجاهل الخطاب الرسمي الذي استلمه بتاريخ 12 مارس 2019 الصادر برقم 101 من شركة سيتي سبورت بخصوص تنظيم أمم افريقيا والمشاركة في تنظيم الحدث الرياضي الاكبر في القارة السمراء بالرغم من توفير كافة احتياجات البطولة مجانا من عنصر بشري من ذو الخبرة ووسائل نقل متعددة الاغراض ومرافقين للبعثات اصحاب الخبرات، وبالإضافة للترويج مجانا داخل وخارج مصر وكان لدينا خطة عمل بدء متخصصين لدينا العمل عليها منذ اليوم الاول لإعلان الاتحاد الافريقي فوز مصر بتنظيم البطولة.

ولم يتم ارسال الخطاب رسميا الإ بعد الانتهاء من خطة العمل ومرفق بها كافة الملفات المراد المشاركة بها وهذا لم يحدث الإ دعما منا لمصر وليس لاتحاد الكرة المصري كان واجب علينا أن نسخر ما لدينا من إمكانيات مادية وبشرية لصالح الوطن وتماشيا مع سياسيات الدولة في تشجيع الشباب علي بذل ما لديهم من طاقات لصالح الوطن والرفع من شأنه.

ولكن مازال هناك أشخاص ومسؤولين يضعوا العراقيل والصعوبات أمام كل ما يرغب في الاستثمار والنجاح داخل مصر واتحاد الكرة ومن يديره خير مثال علي ذلك ومازلنا نضع ما لدينا من امكانيات مادية وبشرية تحت طلب الوطن ولكن هذه المرة ليس امام اتحاد الكرة بل أمام الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة لاننا لن نبخل علي مصر بأي جهد او مال".

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