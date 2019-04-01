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"كنت محتاج أشتري عربية"..

محاسب يستولى على 300 ألف جنيه من شركته

قضايا وحوادث

أموال (أرشيفية)
أموال (أرشيفية)

أحمد سالم

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"كنت محتاج 300 ألف جنيه اشتري عربية، ولما لقيت الفلوس كتير في الخزنة خدتهم وقولت هضبط الفواتير بس فوجئت بلجنة الجرد".. بتلك الكلمات اعترف محاسب بتفاصيل سرقة 300 ألف جنيه من الخزنة المسؤول عنها داخل شركة استيراد وتصدير في النزهة.

" لجنة الجرد وصلت بشكل مفاجئ قبل معمل الفواتير".. بهذه الكلمات واصل المتهم "خالد.م" 28 سنة، اعترافه بتفاصيل جريمته في محضر الشرطة عقب القبض عليه بعد أن تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغًا من شركة استيراد وتصدير بسرقة مبلغ مالي من داخل الشركة التي يعمل بها، وتبين أن المتهم كسر باب الخزينة من أجل إبعاد الشبهة الجنائية عنه.

وأفادت التحقيقات أن لجنة الجرد بالشركة ابلغت المباحث باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظف حسابات بذات الشركة 24 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.

تم ضبطه، وأقر بارتكاب الوقعة، وأضاف بأنه نظراً لعمله بالشركة محل الواقعة، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها تمكن من مغافلته، والاستيلاء على مفتاح الشركة، وعقب انصراف جميع العاملين تمكن من دخول الشركة وكسر الخزينة وسرقة المبلغ المالي، وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالإكراه وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.


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