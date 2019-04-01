» تركيا تعلن مواصلة دعمها لفنزويلا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستواصل دعم فنزويلا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي خورخي أرياسا، الإثنين، في العاصمة أنقرة.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن أي تطور سلبي في فنزويلا من شأنه أن يؤثر على كامل قارة أمريكا اللاتينية وحتى في عموم منطقة الكاريبي.

وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو، "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ "غوايدو" رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

تشاووش أوغلو جدد أيضا احترام تركيا لإرادة الشعوب وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.

وأضاف أن "تركيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونحترم إرادة الشعوب، لذا نؤيد حكومة الرئيس مادورو، ولا نصوب التدخلات الخارجية للإطاحة بالحكومات المنتخبة".

وأوضح وزير الخارجية التركي إلى أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الراهنة في فنزويلا، هو الحوار في إطار الدستور والقوانين، معربا عن اعتقاده بإمكانية تجاوز الفنزويليين أزمتهم عن طريق التكاتف.

وعن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، قال تشاووش أوغلو إن بلاده تعارض هذه الخطوات الأحادية.

وأردف قائلاً: "من الخطأ معاقبة شعب بأكمله من أجل تغيير نظام بلد بطريقة مخالفة للقوانين الدولية، فهذا تصرف غير إنساني، ومنظمة التجارة العالمية هي التي تحدد ضوابط التجارة، ومحاولات واشنطن عرقلة التجارة العالمية عن طريق الدولار، أمر خاطئ".

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وكاراكاس، شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، معربا عن أمله في تتطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين أكثر في الفترة المقبلة.

وعن زيارته المرتقبة للولايات المتحدة،قال الوزير التركي أنه سيعقد لقاءا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون في زيارة قريبة بعد أيام.

وحول الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا، قال تشاووش أوغلو: "صوّت مواطنونا في هذه الانتخابات من أجل بقاء واستقرار بلدنا، وحزبنا (العدالة والتنمية) فاز بفارق واضح".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي: إن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان ضربت لنا مثالًا للصداقة بوقوفها إلى جانب فنزويلا في الأوقات الصعبة.


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