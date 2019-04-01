كلام نهائي.. مباراة الاتحاد والأهلي ببرج العرب وتعديل موعدها

01 أبريل 2019 - 05:44 م

رفضت الجهات الأمنية نقل مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندرى، غدًا الثلاثاء، ببرج العرب بعد رفض إقامتها باستاد المكس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا قال فيه: "بعد رفض الجهات الأمنية نقل مباراة الاتحاد السكندرى مع الأهلى ضمن الجولة الـ27 لمسابقة الدورى الممتاز إلى استاد حرس الحدود بالمكس.. تقرر إقامة المباراة فى موعدها غدًا باستاد برج العرب كما كان محددًا من قبل".

وكان نادى الاتحاد السكندرى قد تمسك بإقامة المباراة بحضور الجمهور بعد أن تم بيع حصته من تذاكر المباراة وإرسال الدعوات المخصصة للنادى الأهلي.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أعلن نقل المباراة لاستاد المكس مع استمرار محاولات حضور الجماهير، إلا أن تحفظ الأمن على حضور الجمهور وفى المقابل تمسك الاتحاد السكندرى بجماهيره تسبب فى استمرار المباراة كما هى ببرج العرب.