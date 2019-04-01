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بوتين ونتنياهو يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط

عرب وعالم

بوتين ونتنياهو
بوتين ونتنياهو

خالد الشرقاوي - متابعات

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، آخر المستجدات في منطقة الشرق الاوسط.

وبحسب المركز الإعلامي في الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان، فإن بوتين ونتنياهو تباحثا حول مستجدات الاوضاع في الشرق الأوسط عبر مكالمة هاتفية.

وأوضح البيان أن بوتين ونتنياهو تناولا أيضا التعاون القائم بين الجانبين، والعلاقات العسكرية بين الطرفين.

يذكر أن وسائل إعلام اسرائيلية نقلت الأسبوع الفائت عن مسؤول رفيع، قوله بأن نتنياهو عرض على بوتين خطة لحل الأزمة السورية.

وعقب تلك الادعاءات، قالت الرئاسة الروسية، إن هذه التصريحات لا صحة لها، وأن بوتين لم يتلق أي عرض اسرائيلي لحل الأزمة السورية.


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