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غدًا.. والي تشهد احتفالية الجمعية المصرية لتقدم ذوى الإعاقة والتوحد

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الدكتورة غادة والي
الدكتورة غادة والي

حسن علام- متابعات

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تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الثلاثاء، الثانى من ابريل الجارى فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وذلك بمقر ديوان عام الوزارة احتفالا باليوم العالمى للتوحد 2019.
تعقد الاحتفالية تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الاشخاص ذوى التوحد" حيث يشهدها عدد واسع من الحضور والمهتمين ومن المقرر ان تتناول الاحتفالية التعريف باول تطبيق تكنولوجى للتواصل البديل للاشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامى حيث سيتم عرض الاسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد.

هذا ويعد تطبيق كلامي هو أول التطبيقات الالكترونية التي تصدر باللغة العربية لمساعدة الأشخاص المبصرين غير الناطقين على التواصل اللفظي ، وذلك من خلال الصور حيث يتيح التطبيق للمستخدم تكوين جمل تعبيرية من خلال اختيار وتضمن قوائم كلامي مجموعة من الصور والكلمات الاكثر شيوعًا واستخدامًا في الحياة اليومية من قبل الاطفال والكبار في المجتمع وهو يعد خطوة على طريق تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الدمج في التعليم والمجتمع.

ومن المقرر ان تفتتح والى على هامش الاحتفالية معرضا لمنتجات ابناء الجمعية من ذوى التوحد يضم العديد من الانتاج اليدوى المتميز من الاكسسوارات والتطريز والمفارش ذات التصميمات المتميزة.


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