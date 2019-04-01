غدًا.. والي تشهد احتفالية الجمعية المصرية لتقدم ذوى الإعاقة والتوحد

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الثلاثاء، الثانى من ابريل الجارى فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وذلك بمقر ديوان عام الوزارة احتفالا باليوم العالمى للتوحد 2019.

تعقد الاحتفالية تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الاشخاص ذوى التوحد" حيث يشهدها عدد واسع من الحضور والمهتمين ومن المقرر ان تتناول الاحتفالية التعريف باول تطبيق تكنولوجى للتواصل البديل للاشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامى حيث سيتم عرض الاسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد.

تعقد الاحتفالية تحت عنوان "استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الاشخاص ذوى التوحد" حيث يشهدها عدد واسع من الحضور والمهتمين ومن المقرر ان تتناول الاحتفالية التعريف باول تطبيق تكنولوجى للتواصل البديل للاشخاص ذوى التوحد وهو تطبيق كلامى حيث سيتم عرض الاسس العلمية للتطبيق ومراحل التدريب ومجالات التطبيق كما ستتضمن الاحتفالية عروضا تقديمية ومداخلات حول مدى الاستفادة من التطبيق لتمكين ذوى التوحد.