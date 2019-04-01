«سيدومير» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاولون

01 أبريل 2019 - 05:37 م

أعلن سيدومير، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غد الثلاثاء، فى الجولة الـ26 من الدورى العام.

واختار "سيدومير" كلًا من الحراس محمد فوزى، محمود رضا، أيمن رجب، وللدفاع محمد مجدى، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، محمود متولى، محمد هاشم، علاء عبد العظيم، طارق طه، أحمد أيمن، وللوسط دونجا، كريم بامبو، محمد صادق، وجيه عبد الحكيم، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، محمد الضرف، وللهجوم شيلونجو، أودا مارشال.

وغادر الفريق إلى السويس، للمبيت فى أحد فنادقها الليلة، حتى موعد المباراة غدًا.