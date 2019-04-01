نائب: قرارات رفع الرواتب والمعاشات بداية توفير حياة كريمة للمواطنين

قال النائب مجدي بيومي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها بشأن زيادة الأجور والمعاشات بداية لحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد، ويؤكد حرصه على تهيئة مناخ اقتصادى أفضل لكل المواطنين وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد "بيومي" في بيان، الأحد، أن "قرارات رفع الرواتب والمعاشات تؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادى هدفها الأول والأخير المواطن المصرى حتى وإن كان لها أثر على المواطن وهذا ما لا ينكره الرئيس ولكن فى حقيقة الأمر أنه أعطى اهتمامًا خاصًا بملف الحماية الاجتماعية وهذا كان من أهم الأهداف فى السنوات الأخيرة، متابعا" القرارات تمثل انتصارا حقيقيا للشعب المصري العظيم".