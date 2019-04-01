عابد: تعذيب سجين كاليفورنيا يكشف انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان

01 أبريل 2019 - 05:26 م

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن أسفه الشديد عما آلت اليه حقوق الإنسان الأمريكي، مؤكدا أنه تابع عبر وسائل الإعلام خاصة برنامج بالورقة والقلم الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى على قناة ten tv فيديو لسجين مريض فى سجن عمومى بولاية كاليفورنيا الأمريكية يتعرض لأبشع أنواع انتهاك حقوق الإنسان من خلال قيام الشرطة الأمريكية بضربه بصورة غير إنسانية.





وتساءل " عابد " فى بيان له أصدره اليوم "أين المنظمات الدولية خاصة منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفريدم هاوس وأين الكونجرس الأمريكى"، معتبرا أن هذا الفيديو هو فضيحة للإدارة الأمريكية وللعالم كله ولجميع منظمات العالم الصامتة عن انتهاك حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية.





كما تساءل "لماذا الكيل بمكيالين من المجتمع الدولى فى مثل هذه القضايا التى تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان؟"، مؤكدا أنه فى الوقت الذى تحاول فيه المنظمات الدولية المشبوهة النيل من مصر فى ملف حقوق الإنسان من خلال الاعتماد على الآلة الإعلامية الكاذبة لجماعة الإخوان الإرهابية بادعاءات باطلة ولا أساس لها على أرض الواقع نجد هذه المنظمات المشبوهة وغيرها تقف صامتة.







