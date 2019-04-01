  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
عمر البشير

«البشير» يصدر قرارات جمهورية بتعيين وزراء جدد

الزمالك

إلغاء برنامج «الزمالك اليوم».. وإيقاف قناة الرافدين

الطيران الأمريكي

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

صلاح

الصحف الإنجليزية تحتفل بعودة «صلاح»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلن مشاركتها في مسلسل عالمي.. حقيقة أم كذبة أبريل؟

وزارة التعليم

حقيقة إضافة سنة رابعة للثانوية العامة

سوريا

سوريا.. مقتل 334 مدنيا على يد النظام وحلفائه

الأرصاد

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

بطاقة التموين

بدء المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم

وزير الأوقاف

حقيقة تسريح المؤذنين بعد تعميم الأذان الموحد

5.15 مليار جنيه استثمارات سوديك خلال 2019

مال وأعمال

سوديك
سوديك

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الشرقية للدخان" تستهدف استثمارات بـ1.14 مليار جنيه

#

البورصة تربح 66.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2019

#

ارتفاع إيرادات الدولة 102 مليار جنيه

#

"سوديك" تستهدف تعاقدات بـ7.2 مليار جنيه خلال 2019


تستهدف شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» ضخ استثمارات خلال العام الجارى بقيمة 5.15 مليار جنيه، مقابل 3.191 مليار جنيه استثمارات الشركة عام 2018.
وقال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن استثمارات الشركة خلال عام 2019، تتوزع بواقع 3.7 مليار جنيه فى العمليات الإنشائية، ومبلغ 1.450 مليار جنيه أقساط أراض وشراكات.
ولفت إلى أن الشركة تمتلك 7 ملايين متر مربع محفظة أراض غير مطورة يستغرق تطويرها ما بين 10 إلى 12 عاما، وجار حاليا دراسة فرص التطوير فى محافظات الدلتا والصعيد، موضحًا أن الشركة ليس لديها خطط للدخول فى عمليات اندماج أو استحواذ جديدة خلال الفترة الحالية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» اعترافات قاتل عشيق زوجته: حرقت عضوه التناسلي انتقامًا لشرفي
» بوتين ونتنياهو يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط
» إقبال كثيف على أكشاك التذاكر في أول أيام تطبيق الغرامات
» بالفيديو.. وفاة لاعب إماراتي متأثرًا بإصابته داخل الملعب
» الرياض تطلق سراح سعودي يحمل الجنسية القطرية
» نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى «المكس»
» الزراعة تنفي تفشي أمراض وبائية بين الماشية
» حازم إمام يدرس اعتزال العمل العام
» «التعليم» تعلن دراسة تخفيف مناهج الشهادة الإعدادية
» البورصة تربح 4.9 مليار جنيه
» تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي في تاريخها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك