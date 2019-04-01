5.15 مليار جنيه استثمارات سوديك خلال 2019

01 أبريل 2019 - 05:19 م



تستهدف شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» ضخ استثمارات خلال العام الجارى بقيمة 5.15 مليار جنيه، مقابل 3.191 مليار جنيه استثمارات الشركة عام 2018.

وقال المهندس ماجد شريف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن استثمارات الشركة خلال عام 2019، تتوزع بواقع 3.7 مليار جنيه فى العمليات الإنشائية، ومبلغ 1.450 مليار جنيه أقساط أراض وشراكات.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك 7 ملايين متر مربع محفظة أراض غير مطورة يستغرق تطويرها ما بين 10 إلى 12 عاما، وجار حاليا دراسة فرص التطوير فى محافظات الدلتا والصعيد، موضحًا أن الشركة ليس لديها خطط للدخول فى عمليات اندماج أو استحواذ جديدة خلال الفترة الحالية.

