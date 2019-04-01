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ضبط 5 متهمين في جريمة آداب وسرقة

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أحمد سالم

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"سيارة بدون لوحات معدنية".. قادت المباحث للكشف عن ضبط 5 متهمين بينهم فتاتين متورطين في إقامة حفلة جنسية وسرقة بالإكراه، داخل إحدى الشقق السكنية بعمارات مساكن الرماية، بمنطقة الهرم.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن صيدلي اتفق مع فتاتين لقضاء ليلة حمراء مقابل 3 آلاف جنيه، واتفق الاثنين مع 3 متهمين آخرين، لسرقة الأول. وألقي القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق. 

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط مفتشي قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع الأمن العام، أن بداية الواقعة، بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الهرم، بتوقف سيارة ملاكي ماركة "ميتسوبيشي لانسر"، بدون لوحات، وخرج منها 3 أشخاص أحدهم كان بحوزته طبنجة، و صعدوا إلى الطابق الخامس لشقة صيدلي يدعى "شريف" 48 سنة، وانتقلت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان البلاغ، وعثرت القوات على مالك الشقة "عاريا ومكبل اليدين والقدمين"، ويوجد مبلغ 22 ألف جنيه على الترابيزة، داخل الشقة.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات والفحص، التى جرت تحت قيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن هناك 5 متهمين موجودين فى الشقة بينهم فتاتين وهم "أدهم" 37 سنة عاطل عثر بحوزته مطواة، و"أحمد" 30 سنة عاطل، وعثر بحوزته طبنجة صوت، و"محمد" 25 سنة عاطل، وفتاة تدعى "منى" 36 سنة، وأخرى تدعى "هيام"، 21 سنة، ومناقشتهم، اعترفوا بواقعة اتفاق كل من "مني وهيام"، مع مالك الشقة على ممارسة الجنس جماعي، واتفق الفتاتين مع باقي المتهمين على تسهيل دخول الشقة لسرقة مالك الشقة عقب خلع ملابسه.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت قيادة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة وحيازة الأسلحة المضبوطة، وتم التحفظ عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت نيابة الهرم، التحقيق في الواقعة، وأصدرت النيابة قرارا بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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