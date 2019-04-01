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نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى «المكس»

الرياضة

المكس
المكس

أمير سعد

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، إلى ملعب المكس بالإسكندرية بدلًا من برج العرب.

وقال سويلم في تصريحات صحفية: «مباراة الأهلي والاتحاد على ملعب المكس لاستحالة إقامتها على ملعب برج العرب».

وأَضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: «هناك مشاوارت حالية بيني وبين عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، والجهات الأمنية من أجل حضور الجماهير لهذه المباراة».

ويستضيف الاتحاد السكندري، الأهلي ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء غد الثلاثاء.


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