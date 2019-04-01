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إقبال كثيف على أكشاك التذاكر في أول أيام تطبيق الغرامات

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محطة مصر
محطة مصر

خالد الشرقاوي - متابعات

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شهدت أكشاك قطع التذاكر أمام محطة مصر "للسكك الحديدية" بمنطقة رمسيس، إقبال المواطنين لتحصيل التذاكر ولمنع دخول أي راكب بدون تذكرة، وسط تشديد أمني وانتشار لأفراد الأمن، في أول يوم لتطبيق قرار وزير النقل المهندس كامل الوزير، بفرض 10 غرامات جديدة.

وحذرت محطة مصر عبر إذاعتها الداخلية الركاب من الغرامات الجديدة وضرورة التوجه إلى أكشاك التذاكر للحصول على تذكرة السفر حتى لا يتعرض الراكب للغرامة الفورية بالإضافة إلى الأجرة الأساسية للتذكرة.

وكانت وزارة النقل والمواصلات استحدثت 10 غرامات جديدة على مستخدمي خدمات السكك الحديدية، في حالة اقتراف مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي من شأنها إعاقة سير الخدمة بشكلها السليم أو مضايقة وتعريض الغير للخطر، وتتراوح قيمة الغرامات بين 50 : 210 جنيهات.


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