إلغاء برنامج «الزمالك اليوم».. وإيقاف قناة الرافدين

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قرر سعيد حساسين، رئيس قناة الرافدين، إيقاف بث القناة لحين تقنين الأوضاع القانونية لها، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة البث مع عدم تحديد الموعد.

وقالت قناة الرافدين في بيان رسمي، «يعلن الدكتور سعيد حساسين رئيس القناة وعصو مجلس النواب، أنه سيتم إيقاف بث القناة بناءًا على القرار رقم 1251 بتاريخ 1-4-2019، الصادر من المنطقة الحرة الإعلامية، وذلك لحين تقنين الأوضاع القانونية للقناة، سيتم إعادة البث قريبًا إن شاء الله، متمنينًا لمصرنا الحبيبة النمو والرقي والإزدهار».

وكانت قناة الرافدين أعلنت إذاعة برنامج «الزمالك اليوم»، بعد إيقافه من العرض على قناة المحور، وكذلك على قناة ltc ، مما أدى لتحذيرهم من المجلس الأعلى للإعلام.

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