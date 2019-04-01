4 آلاف موظف يطلبون العلاج من الإدمان

01 أبريل 2019 - 05:04 م

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن حملات الكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة بدأت تؤتي ثمارها، من خلال زيادة إقبال الموظفين على طلب العلاج من الإدمان.





وأوضح "بركات"، في بيان، الاثنين، أن أكثر من 4 آلاف موظف تقدموا بطلب لعلاجهم من الإدمان، حسبما أعلن صندوق علاج ومكافحة الإدمان، كما أن عدد المتقدمين للصندوق من أجل العلاج يؤكد زيادة الوعي، موضحا ان حجم الإقبال على التقدم للعلاج التطوعي زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.



