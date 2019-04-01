صافي ربح بنك القاهرة يقفز 200% في 2018

01 أبريل 2019 - 04:59 م



قفز صافى أرباح بنك القاهرة بنحو 200% ليسجل 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 800 مليون فى ديسمبر 2017.

وزادت الأرباح الإجمالية قبل خصم الضرائب من 2.3 مليار جنيه لتصل إلى 3.9 مليار خلال نفس الفترة، وفقًا لبيان صادر عن البنك .

كان البنك المركزي أعلن أن أرباح القطاع المصرفي وصلت إلى 70 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 59 مليارًا بنهاية 2017.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الأصول إلى 165.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% مقارنةً بعام 2017، كما سجلت محفظة القروض 66 مليار جنيه بمعدل نمو 48%، وارتفعت المدخرات إلي 131 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.5% مقارنةً بعام 2017.

وأعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن مصرفه يخطط لافتتاح من 20 إلى 25 فرعا سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة لتطبيق خطة متكاملة لتطوير شبكة الفروع، كما يعتزم إطلاق أول فرع ذكي خلال العام الجاري.

