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صافي ربح بنك القاهرة يقفز 200% في 2018

مال وأعمال

بنك القاهرة
بنك القاهرة

عصام الشربيني

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قفز صافى أرباح بنك القاهرة بنحو 200% ليسجل 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 800 مليون فى ديسمبر 2017.
وزادت الأرباح الإجمالية قبل خصم الضرائب من 2.3 مليار جنيه لتصل إلى 3.9 مليار خلال نفس الفترة، وفقًا لبيان صادر عن البنك .
كان البنك المركزي أعلن أن أرباح القطاع المصرفي وصلت إلى 70 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 59 مليارًا بنهاية 2017.
وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الأصول إلى 165.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% مقارنةً بعام 2017، كما سجلت محفظة القروض 66 مليار جنيه بمعدل نمو 48%، وارتفعت المدخرات إلي 131 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.5% مقارنةً بعام 2017.
وأعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن مصرفه يخطط لافتتاح من 20 إلى 25 فرعا سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة لتطبيق خطة متكاملة لتطوير شبكة الفروع، كما يعتزم إطلاق أول فرع ذكي خلال العام الجاري.

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