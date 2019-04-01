الفريق يونس المصري يشارك في مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض

01 أبريل 2019 - 04:57 م

شارك الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، اليوم، بمؤتمر الطيران المدني الدولي الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض و تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) .





وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، بحضور عدد من وزراء الطيران و النقل والمواصلات ورؤساء سلطات الطيران المدني من مختلف دول العالم وعدد كبير من الخبراء المختصين فى صناعة النقل الجوى وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني بالإضافة إلى شركات الطيران العالمية.



