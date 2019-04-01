» الزراعة تنفي تفشي أمراض وبائية بين الماشية

01 أبريل 2019 - 04:54 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفشي أي أمراض وبائية بين الماشية، مشيرًا إلى أن



الوضع الصحي للماشية المصرية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماماً،وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.





وتابعت الوزارة، أنها تقوم بحملات مستمرة ومكثفة لتحصين الماشية بمختلف محافظات الجمهورية حفاظاً على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، هذا وقد تم انتهاء الحملة القومية الأولي لسنة 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وجارٍ الآن التحصين ضد مرض الجلدي العقدي، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة انتشار أي فيروس بين المواشي في المحافظات المختلفة.







