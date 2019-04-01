نائب المحافظ: "المركزي" يعمل على هيكلة أجل الديون الخارجية

01 أبريل 2019 - 04:54 م



ينفذ البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة، خطة متكاملة لإعادة هيكلة الديون الخارجية وزيادة أجلها لتقليل نسب الديون قصيرة الأجل مما يزيد من كفاءة الدين ويقلل الأعباء.



وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إنه يتم العمل حاليا على زيادة آجال ديون مصر الخارجية من قصيرة الأجل ــ أقل من عام ــ إلى طويلة الأجل، مضيفًا أن هناك مفاوضات لتجديد ودائع بعض الدول العربية لدى لمصر.



وسجل الدين الخارجي بنهاية سبتمبر الماضي نحو 93.13 مليار دولار، منها 11.5 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل أي تستحق السداد خلال عام، قبل سبتمبر المقبل، بنسبة 12.3% بينما تبلغ الديون طويلة الأجل نحو 81.64 مليار دولار.



وينظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع "المركزى" واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية، تحت عنوان «الطريق إلى بــازل 4» بالإسكندرية

