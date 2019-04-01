دراسة: اللحوم الحمراء تسبب الموت المبكر

01 أبريل 2019 - 04:53 م

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن اللحوم الحمراء، فضلا عن الأضرار المعروفة لكثرة تناولها، تزيد من خطر الموت المبكر.

وأجرى علماء من جامعة لوما لندا الأمريكية دراسة أفادت بأن خطرا مميتا يكمن في تناول اللحوم الحمراء، حيث أن تناول كميات صغيرة منها يوميا، يسبب زيادة في خطر الموت المبكر، حسبما ذكر موقع "vegnews ".

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد أن حللوا خلال 17 سنة بيانات 96 ألف شخص، يتناولون اللحوم الحمراء، وقسم الباحثون المشتركين في الدراسة إلى خمس مجموعات على أساس كمية اللحوم التي يتناولونها في اليوم، وخلال فترة الدراسة، توفي 7961 من المشتركين في الدراسة لأسباب مختلفة.

وخلص الباحثون إلى أن نسبة الوفيات بين الذين لا يتناولون اللحوم الحمراء مطلقا أقل بكثير منها بين الذين يتناولونها، وأن الذين يفرطون في تناولها كانت نسبة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية عالية جدا وتسببت بوفاتهم.

يذكر أن دراسات سابقة أدرجت اللحوم الحمراء ومنتجاتها ضمن قائمة المواد الغذائية المسرطنة، لذلك، ينصح الأطباء دائما بالتخلي عن تناولها أو التقليل من الكمية التي يتناولها الشخص في اليوم قدر الإمكان. ولكن نتائج هذه الدراسة أظهرت أنه حتى تناول كمية صغيرة منها يشكل خطورة على الصحة.