» «التعليم» تعلن دراسة تخفيف مناهج الشهادة الإعدادية

01 أبريل 2019 - 04:52 م

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بدراسة مقترحات تخفيف المناهج لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان عدد من أولياء أمور الطلاب، طالبوا عبر صفحة وزارة التربية والتعليم الرسمية على فيس بوك، بحذف أجزاء من منهج الصف الثالث الإعدادي لضيق الوقت.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأحد، أعلنت تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه في ضوء توجيهات الوزير فجرى عقد اجتماع مع مستشاري المواد الدراسية وتقرر تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بما يضمن الحفاظ على تحقيق نواتج التعلم المطلوبة ولا يؤثر بشكل سلبي على مصفوفة المدى والتتابع للمناهج.

وأوضح حجازي، أن مديري عموم تنمية المواد الدراسية سيقومون بإرسال نشرة بالأجزاء، التي تم تخصيصها للقراءة والاطلاع فقط إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لتوزيعها على المدارس.