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رانيا يوسف تعلن مشاركتها في مسلسل عالمي.. حقيقة أم كذبة أبريل؟

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رانيا يوسف تعلن مشاركتها في مسلسل عالمي.. حقيقة أم كذبة أبريل؟

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل- متابعات

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أعلنت الفنانة رانيا يوسف، أنها ستشارك في الجزء الأخير من المسلسل العالمي Games of thrones ، كونها أول ممثلة عربية تشارك في هذا المسلسل العالمي.

لكن بعض الدلائل تشير إلى أن رانيا تداعب جمهورها بـ كذبة أبريل، أولها أن الصورة التي نشرتها لتعلن عن هذا الخبر من جلسة تصوير قديمة لها وكل ما فعلته هو تغير لون ملابسها كي يتماشى مع بوستر المسلسل.

ثانيًا، رانيا يوسف أعلنت خلال أزمة فستانها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ40 مع الإعلامي عمرو أديب، أنها ستشارك في فيلم عالمي وليس في مسلسل.

ثالثا، مسلسل Games of thrones انتهى تصوير حلقات موسمه الثامن والأخير منذ نهاية 2018 ولم تذكر أي صحيفة أجنبية عن مشاركة رانيا في العمل.

أما في حال كان الأمر حقيقة وليس أكذوبة، فهناك عدة عوامل تمكّنها من المشاركة في مسلسل صراع العروش منها إتقانها للغة الإنجليزية لأنها حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي، وأيضا تصدرها الصحف الأجنبية بعد الهجوم عليها بسبب فستان مهرجان القاهرة الشهير.\

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