ثورة تكنولوجية تسمح للروبوتات بالتكاثر ذاتيا

01 أبريل 2019 - 04:46 م

أعلن العلماء عن ابتكارهم لطريقة جديدة تسمح للروبوتات والذكاء الاصطناعي بالتكاثر ذاتيا، حيث يتمكنون من دمج أنفسهم لإنتاج روبوت جديد عبر طابعة ثلاثية الأبعاد.

وأضاف العلماء أن الفكرة غريبة إلى حد ما، ولكنها سوف تلقى رواجا كبيرا خلال 20 عاما، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الوسيلة ستكون السبب في تطوير روبوتات قادرة على أداء أصعب المهمات، مثل الاستكشاف والبحث والإنقاذ بشكل أسرع.

ولكن هذه الوسيلة أثارت بعض المخاوف لدى البعض، حيث في حال خروج الروبوتات عن السيطرة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور طفرات من الصعب التنبؤ بعواقبها.

وأشار العلماء إلى أن "مخاوف خروج التقنية عن نطاق السيطرة هي على الأرجح غير عقلانية، حيث لا يزال البشر يشرفون على العملية التطورية، بينما تنفذها الروبوتات".