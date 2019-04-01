حقيقة إضافة سنة رابعة للثانوية العامة

01 أبريل 2019 - 04:43 م

أكدت وزارة التربية والتربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة إضافة سنة رابعة لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تزامنا مع تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر "فيس بوك": "بعد استفسار أحد أولياء الأمور حول حقيقة إضافة سنة رابعة للثانوي العام غير صحيح، وبرجاء عدم أخذ معلومات من مصادر غير رسمية".

وكان طلاب أولى ثانوي بدءوا تجربة الامتحانات الإلكترونية لأول مرة منذ يوم 24 مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر هذه التجربة حتى يوم 4 أبريل 2019.