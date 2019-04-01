» حازم إمام يدرس اعتزال العمل العام

01 أبريل 2019 - 04:43 م

يدرس حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزال العمل العام مستقبلًا، بعد حملات التشكيك والاتهامات التي لاحقته في الفترة الأخيرة.

وقال «إمام» خلال الندوة التي عقدت بمكتبة الإسكندرية إنه يعشق كرة القدم لذلك اتجه إلي دخول انتخابات اتحاد الكرة للاستمتاع بالعمل وليس للرد علي حملات التشكيك والاتهامات.

وأتم نجم الزمالك الأسبق، أن التعصب الجماهيري زاد خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها، وأن الإعلام له دور كبير في زيادة حالة الاحتقان والتعصب بين جماهير الأندية، مطالبًا الجميع بتهدئة الأوضاع، لاسيما أن مصر مقبلة علي تنظيم كأس الأمم الإفريقية.