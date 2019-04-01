  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
عمر البشير

«البشير» يصدر قرارات جمهورية بتعيين وزراء جدد

الزمالك

إلغاء برنامج «الزمالك اليوم».. وإيقاف قناة الرافدين

الطيران الأمريكي

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

صلاح

الصحف الإنجليزية تحتفل بعودة «صلاح»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلن مشاركتها في مسلسل عالمي.. حقيقة أم كذبة أبريل؟

وزارة التعليم

حقيقة إضافة سنة رابعة للثانوية العامة

سوريا

سوريا.. مقتل 334 مدنيا على يد النظام وحلفائه

الأرصاد

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

بطاقة التموين

بدء المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم

وزير الأوقاف

حقيقة تسريح المؤذنين بعد تعميم الأذان الموحد

تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي في تاريخها

عرب وعالم

إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس
إطلاق أول قمر صناعي لرصد الطقس

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

بوتين يرسل برقية للمشاركين في القمة العربية بتونس

#

شاهد.. لحظة وصول السيسي للمشاركة بالقمة العربية

#

الهند تعلن إسقاط قمر صناعي بصاروخ فضائي

#

الصين: 13 شركة تسعى لطرح أسهمها في "بورصة التكنولوجيا الجديدة"

وقعت مجموعة "تلنات" التونسية، الإثنين، اتفاقية مع الشركة الروسية المتعهدة بخدمات المركبة الفضائية الروسية "سيوز 2 "، لإطلاق قمر صناعي يحمل اسم "شالينج 1"، هو الأول في تاريخ تونس.

وحسب الاتفاق الذي تابعته الأناضول في مدينة صفاقس (جنوب)، من المقرر أن يدخل القمر مرحلة التشغيل بحلول 2020، على أن يتم إطلاق القمر من محطة الفضاء الروسية بكازاخستان.

وقال محمد الفريخة، مدير عام مجمع "تلنات" التكنولوجي، إن "القمر الصناعي الجديد يهدف إلى تجربة بعض التكنولوجيات الحديثة في ميدان الاتصال كمرحلة أولى".

وأضاف الفريخة في تصريح للأناضول: "إذا نجحت التجربة الأولى سنقوم بتعميمها وإرسال كوكبة متكونة من 30 قمرا صناعيا".

وزاد: "صمم هذا القمر 14 مهندسا تونسيا ينتمون إلى مجمع تلنات"، وتطلب عاما ونصف في مرحلة الإنتاج.

ويتميز القمر التونسي، بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية، ومن المتوقع أن يتم استعماله أيضا لأغراض مسح الخرائط والرصد الزراعي، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا تعلن مواصلة دعمها لفنزويلا
» اعترافات قاتل عشيق زوجته: حرقت عضوه التناسلي انتقامًا لشرفي
» بوتين ونتنياهو يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط
» إقبال كثيف على أكشاك التذاكر في أول أيام تطبيق الغرامات
» بالفيديو.. وفاة لاعب إماراتي متأثرًا بإصابته داخل الملعب
» الرياض تطلق سراح سعودي يحمل الجنسية القطرية
» نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى «المكس»
» الزراعة تنفي تفشي أمراض وبائية بين الماشية
» حازم إمام يدرس اعتزال العمل العام
» «التعليم» تعلن دراسة تخفيف مناهج الشهادة الإعدادية
» البورصة تربح 4.9 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك