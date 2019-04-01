تونس تستعد لإطلاق أول قمر صناعي في تاريخها

01 أبريل 2019 - 04:42 م

وقعت مجموعة "تلنات" التونسية، الإثنين، اتفاقية مع الشركة الروسية المتعهدة بخدمات المركبة الفضائية الروسية "سيوز 2 "، لإطلاق قمر صناعي يحمل اسم "شالينج 1"، هو الأول في تاريخ تونس.

وحسب الاتفاق الذي تابعته الأناضول في مدينة صفاقس (جنوب)، من المقرر أن يدخل القمر مرحلة التشغيل بحلول 2020، على أن يتم إطلاق القمر من محطة الفضاء الروسية بكازاخستان.

وقال محمد الفريخة، مدير عام مجمع "تلنات" التكنولوجي، إن "القمر الصناعي الجديد يهدف إلى تجربة بعض التكنولوجيات الحديثة في ميدان الاتصال كمرحلة أولى".

وأضاف الفريخة في تصريح للأناضول: "إذا نجحت التجربة الأولى سنقوم بتعميمها وإرسال كوكبة متكونة من 30 قمرا صناعيا".

وزاد: "صمم هذا القمر 14 مهندسا تونسيا ينتمون إلى مجمع تلنات"، وتطلب عاما ونصف في مرحلة الإنتاج.

ويتميز القمر التونسي، بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية، ومن المتوقع أن يتم استعماله أيضا لأغراض مسح الخرائط والرصد الزراعي، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.