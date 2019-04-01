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مصرع 24 من رجال الإطفاء خلال مكافحة حريق بالصين

عرب وعالم

حريق - أرشيفية
أرشيفية

وكالات

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لقي 24 من فرق الإطفاء الصينيين مصرعهم، اليوم الاثنين، أثناء مكافحة حريق غابات شب في جبال إقليم سيتشوان غربي البلاد.

وقالت وزارة الطوارئ الصينية في بيان إن "السلطات فقدت الاتصال بـ30 رجل إطفاء يوم الأحد، بعد أن تسبب تغير مفاجئ في حركة الرياح باشتعال كرة نارية ضخمة".

وأضافت الوزارة أن فرق الإنقاذ عثرت على 26 جثة ولا تزال تبحث عن مفقودين، لافتة إلى أن 689 رجل إطفاء ما زالوا يكافحون الحريق الذي شبّ يوم السبت الماضي.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن حريقا اندلع في غابة تمت السيطرة عليه أمس الأحد بعدما استمرّ يومين في مقاطعة شانشي الشمالية.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ أجلت أكثر من تسعة آلاف شخص من منازلهم جراء هذا الحريق.


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