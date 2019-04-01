29 قتيلًا و600 جريحًا بسبب العواصف في نيبال

01 أبريل 2019 - 04:32 م

لقي 29 مصرعهم وأصيب أكثر من 600، جنوبي نيبال؛ جراء عواصف مصحوبة بأمطار غزيرة، حسب مسؤول محلي.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هيمالايا تايمز" النيبالية، الإثنين، بأن السلطات جندت الجيش و الشرطة لعمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.

وأوضح المصدر أن العاصفة ضربت منطقتي بارا و بارسا المتجاورتين في وقت متأخر من مساء الأحد، فيما توجه رئيس الوزراء كي. بي. أولي لتفقد المنطقة.

ونقل الموقع عن مسؤول محلي (لم تسمه) قوله، "وصل إجمالي عدد الضحايا في عاصفة بارا-بارسا إلى 29 بينما أصيب أكثر من 600 شخص".

و ألحقت العاصفة أضرارا بالمنازل وغيرها من الممتلكات، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي، وقلع الأشجار، مما أدى إلى إغلاق الطرق.